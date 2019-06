Bündnis90/Die Grünen laden ein, die heimische Natur zu erkunden. Peter Heller, Biolandwirt aus Unterrodach, wird bei einer fachkundlichen Führung über den Kreuzberg erklären, was da so alles wächst auf den Äckern und am Wegesrand.

Treffpunkt ist am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr am Biohof Heller in Marktrodach.

Nach einer kurzen Erklärung seines Hofes mit den modernsten Geräten der Samenveredlung geht es Richtung Kreuzbergklause und zum Schulzentrum. Dort liegt die von Bündnis 90/Die Grünen und Peter Heller angelegte Blühwiese. Die Wegelänge beträgt circa fünf Kilometer. Für den Rücktransport nach Unterrodach ist gesichert, so die Veranstalter. red