Über den Klimawandel

Über ein weiteres hochaktuelles Thema kann am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr bei den "Wertvollen Gesprächen" im "KuKuK" in Bad Berneck diskutiert werden. Diesmal geht es um den Klimawandel, der ja inzwischen alle Generationen umtreibt. Wie wird es weiter gehen mit unserem Planeten? Was können wir zu einem Wandel beitragen? Diese und weitere Fragen und die ein oder andere mögliche Antwort dazu kann man an diesem Abend besprechen. Die Leitung hat Rüdiger Zier, zur offenen Diskussion und Austausch sind alle Interessierten eingeladen. Veranstaltungsort ist der Alte Kindergarten, Am Kirchenring 43. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. red