Über das Sakrament der Priesterweihe

Zu einem Einkehrnachmittag laden am morgigen Sonntag die Herz-Jesu-Provinz der Pallottiner in Limburg und die katholische Kirchengemeinde Altenkunstadt in den Saal des Pfarrheims Sankt Kilian ein. Den Auftakt bildet um 14 Uhr ein Vortrag von Pater Gottfried Scheer zum Thema "Sakrament der Priesterweihe". Der Geistliche beschäftigt sich darin sowohl mit dem speziellen Priestertum der Weihe wie auch dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen durch Taufe und Firmung. Bei der anschließenden Kaffeerunde haben die Gläubigen Gelegenheit, mit Pater Scheer, der in Wiesen das Licht der Welt erblickte, ins Gespräch zu kommen. Mitglieder des katholischen Frauenkreises sorgen für das leibliche Wohl. Um 16 Uhr finden sich die Teilnehmer zu einer Eucharistiefeier mit dem Pallottiner-Pater in der Pfarrkirche Mariä Geburt ein. Der Einkehrnachmittag endet gegen 17 Uhr. bkl