Über chinesische Medizin

Heute lädt die Katholische Erwachsenenbildung der Pfarrei Heroldsbach zu einem Vortrag über Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ein. Referentin ist Karin Hof-Schüßler, Ärztin in der TCM-Klinik am Steigerwald.

Der über Jahrtausende angesammelte Erfahrungsschatz der chinesischen Medizin hat zum Thema, wie man sein Gleichgewicht und damit seine Selbstregulationskräfte erhalten oder wieder herstellen kann. Er kann zur Gesunderhaltung ebenso eingesetzt werden wie zur Therapie insbesondere chronischer Krankheiten.

In dem Vortrag und Gespräch wird eine Einführung in die Grundbegriffe und wesentlichen Behandlungsmethoden der TCM gegeben. Beginn ist um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Heroldsbach. red