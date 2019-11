Über Carl von Giech

Der Verein Natur und Freizeit Thurnau lädt alle Interessierten zu dem Vortrag "Carl von Giech, ein bayerischer Politiker (1795 - 1863)" von Uta von Pezold am Samstag, 30. November, ein. Carl von Giech machte Karriere als bayerischer Standesherr, Regierungspräsident von Mittelfranken und Mitglied der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main, als Verwaltungsbeamter und Politiker.

Im Anschluss zeigt die Fotogruppe des Vereins historische Fotos mit Beamer. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Vereinsheim am Oberen Markt 24 in Thurnau. Der Eintritt ist frei. red