Über Cannabis in der Schmerztherapie

Seit 2017 ist es möglich, Cannabis (Haschisch) für ausgewählte Schmerzpatienten erstattungsfähig zu verschreiben. Chefarzt Dr. Thomas Eberlein, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, wird in seinem Vortrag die realen medizinischen Möglichkeiten ausloten, die entsprechenden Therapien erläutern und eine Orientierung für Schmerzpatienten bieten. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Vortragsveranstaltung am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach, Grasmannsdorferstraße 1, Burgebrach ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Alle Vorträge finden sich unter www.gkg-bamberg.de. red