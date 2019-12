Über Bräuche in der Vorweihnachtszeit

"Vorweihnachtsbräuche in Franken - Herkunft und Bedeutung" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg e.V. am heutigen Abend. Die Vorweihnachtszeit ist mit einer Fülle von Bräuchen und Traditionen verbunden, die teilweise heute noch gepflegt werden. Die Bandbreite des Brauchtums ist groß und spiegelt unterschiedliche kulturelle Entwicklungen in den Regionen wider. Der Vortrag geht auf Entstehung und Geschichte des Advents oder die Rolle des Nikolaus genauso ein wie auf die Klopf- und Raunächte und typischen Symbole der Vorweihnachtszeit. Stephan Renczes referiert um 15 Uhr im Ottoheim in der Ottostraße 10. red