Über Bismarck

Der erste Reichskanzler Otto von Bismarck war in Bad Kissingen ein gern gesehener, häufiger Kurgast. Die Stadt und ihre Bürger dankten es ihm nicht nur mit unter anderem einem Denkmal und der Benennung einer Straße nach ihm, sondern auch durch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Dieses 1885 ausgestellte und reich ausgeschmückte Dokument befindet sich heute im Besitz der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh. Für eine Sonderausstellung im Museum Obere Saline kehrt es für einige Wochen an seinen Herkunftsort zurück. Anlässlich der Vernissage am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr, blickt Prof. Dr. Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh, in einem Vortrag auf die Beziehungsgeschichte zwischen Bismarck und Bad Kissingen zurück. Die Sonderausstellung dauert bis Anfang November 2019. sek