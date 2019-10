Armenien, ein Land zwischen Europa und Asien, ist ein eigenwilliges Land mit wechselhafter und leidvoller Geschichte. Am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum von St. Marien, führt die christliche Archäologin Heidrun Frenkler in einem multimedialen Vortrag die Zuschauer auf eine Reise in die beeindruckende Natur zwischen dem Hochland Ostanatolien zu den Ausläufern des Kaukasus. red