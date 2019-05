Über 800 Starts in Theisau

Mit einer Rekordbeteiligung startete das traditionelle Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Burgkunstadt-Theisau. Bereits am ersten Turniertag gab es spannende Entscheidungen, wobei auch das Wochenende noch jede Menge Höhepunkte bietet.

Über 200 Reiterinnen und Reiter aus Bayern, Thüringen und Sachsen wetteifern auf dem Turniergelände bei 800 Starts um die Siege. Insbesondere der Reiternachwuchs und junge Pferde kamen am 1. Mai auf ihre Kosten, als die Turniertage von Theisau begannen. Dabei gab es Entscheidungen mit einer mittelschweren Zeitspringprüfung, dem Wettbewerb "Jump and Run", der körperliche Fitness und Reitsport vereinte, und eine Stilspringprüfung der Eingangsstufe.

Am heutigen Freitag steht ab 11.30 Uhr der Dressursport im Mittelpunkt. Eine M-Dressur (ab 15 Uhr) ist ausgeschrieben. Seinen Abschluss findet dieser Turniertag mit einer Springpferdeprüfung der Klasse 1 (17.45 Uhr). Von früh bis spät erstreckt sich das Reitsportgeschehen dann am Samstag und Sonntag. Ab 8 Uhr geht's mit Springprüfungen und Springpferdeprüfungen der Klasse A und L los. Aus dem Programm ragt dabei vor allem eine Zwei-Phasen-Springprüfung der mittelschweren Klasse um 14.30 Uhr besonders heraus. Am Sonntag starten die Wettbewerbe dann um 9 Uhr. Der Höhepunkt wird um 17 Uhr die Springprüfung der Klasse M sein. dr