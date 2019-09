Kutzenberg vor 17 Stunden

kutzenberg.inFranken.de

Über 60 Jahre FT-Leser: Philipp Dumproff wird 94

Philipp Dumproff aus Ebensfeld, der seit vier Jahren im Pflegezentrum Eugeria Obermain in Kutzenberg lebt, feiert am heutigen Freitag seinen 94. Geburtstag. Der Jubilar, der im Zweiten Weltkrieg am 21...