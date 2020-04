Über 550 Geschäfte ab Montag geöffnet

Die Corona-Krise hat auch Bamberg weiter fest im Griff. Immerhin ein Lichtblick: Ab 27. April dürfen laut Regierungsbeschluss Einzelhandelsgeschäfte mit einer Fläche bis maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat von insgesamt 570 Einzelhandelsgeschäften in Bamberg die Ladenflächen erfasst. Davon durften bislang bereits rund 180 offen haben, da sie zur Grundversorgung der Bevölkerung zählen, zum Beispiel Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Tierbedarf, Tankstellen, etc. Ab dem 20. April hatten bekanntlich auch die vier Baumärkte in Bamberg wieder geöffnet.

Ab dem kommenden Montag dürfen nach der aktuellen Regelung nun über 550 Geschäfte in ganz Bamberg wieder ihre Tore öffnen, heißt in der Mitteilung aus dem Rathaus. Nur weniger als 20 Geschäfte haben ab dem 27. April also noch geschlossen.

Derweil plant die Stadt Anfang Mai eine Wirtschaftskonferenz, bei der mit Vertretern von Banken, Kammern und der einzelnen Branchen (Einzelhandel, Gastronomie, Antiquitätenhändler, etc.) das Gespräch gesucht werden soll. Ziel ist unter anderem die Erfassung der aktuellen Situation, der Umgang mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Einschränkungen und die Frage, welche Maßnahmen eventuell noch weiter erforderlich sind. red