Über 50 Jahre als Vereinskassier aktiv gewesen

Eine positive Bilanz zog der Gesangverein "Zum Lindenbaum" Mannsgereuth bei seiner Jahresversammlung. Der Zweite Vorsitzende Stefan Porzelt freute sich darüber, dass die Zusammenarbeit mit dem Gesangverein Marktgraitz so gut klappe. Über zehn Jahre bestehe die Chorgemeinschaft bereits.

Die wichtigsten Auftritte seien beim Singen in der Osternacht und an Fronleichnam in Marktgraitz gewesen. Das Singen im Pflegeheim Marktgraitz sei für alle Beteiligten (Sänger wie Heimbewohner) eine schöne Sache gewesen, berichtete Porzelt weiter.

Höhepunkte waren ihm zufolge das Steinachtal-Sängertreffen in Hassenberg und die Teilnahme am Lieder- und Sängerabend in Untersiemau.

Gemeinsames Weihnachtskonzert

Beim Weihnachtskonzert zusammen mit dem Musikverein Marktgraitz und dem Kirchenchor aus Schmölz in der Marktgraitzer Pfarrkirche hätten sich die Besucher vom sehr guten Leistungsstand des Chors überzeugen können. Ein absoluter Höhepunkt sei für die Sänger die Teilnahme am Gemeinschaftschor der Sängergruppe Steinachtal beim Kreissängertag in Gestungshausen gewesen.

Weiter teilte Porzelt mit, dass er zusammen mit Udo Schneider und Gerd Riedel einen Infoabend über Steuerrecht der Vereine in Coburg besucht habe. Als gesellschaftlichen Höhepunkt bezeichnete Porzelt die Weihnachtsfeier mit den Marktgraitzer Sängern.

Der Verein "Zum Lindenbaum" hat 49 Mitglieder, von denen zehn aktiv singen. Insgesamt 21 Auftritte wurden absolviert.

Im Anschluss wurde Bruno Gütlein für seine jahrzehntelange Tätigkeit (insgesamt über 50 Jahre) als Kassier gedankt. Bei den anschließenden Neuwahlen ergab sich so nur eine Veränderung: Zweiter Vorsitzender: Stefan Porzelt, Kassier: Manfred Dehler (für Bruno Gütlein), Zweiter Kassier: Willi Bülling, Schriftführer: Herbert Ramer, Chorleiter: Axel Stumpf, Kassenprüfer: Helmut Riedel, Harald Kohles und Helmut Fischer.

Mit einem Ausblick auf die Termine 2020, insbesondere das 70-jährige Bestehen des Vereins, endete die Versammlung. rdi