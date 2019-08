Über 50 Gruppen bilden den Kirchweihzug

Für die Schäätzer ist ihre Kirchweih wie eh und je der Höhepunkt des Jahres. Der Chor der Pfarrkirche St. Kilian entstand um 1400 und weist somit ein beachtliches Alter auf. Nach dem Kilianifest, das die Bürger der Stadt gebührend feiern, steigern sie sich mit dem Kirchweihfest nochmals beachtlich.

Bereits am heutigen Freitag bereiten die vielen Schäätzer Gasthäuser Spezialitäten für die Gäste. Um 18.30 Uhr startet dann König Fußball mit dem Spiel der Kreisklasse 2 des TSV Scheßlitz gegen den ASV Naisa.

Traditioneller Kerwas-Höhepunkt dürfte wieder der Festzug der Scheßlitzer Zünfte und Vereine am Samstag sein. Die Aufstellung erfolgt um 14 Uhr, wegen Kanalarbeiten dieses Jahr am Hoffeld/Austraße. Teilnehmer mit Fahrzeugen werden von den Veranstaltern gebeten, unbedingt über den Kreisel und von hinten anzufahren.

Der Zug mit über 50 Gruppen und über 500 Teilnehmern startet um 14.30 Uhr und geht über Neumarkt - Stadtmitte - Oberend - Juraklinik und als Gegenzug wieder zur Pfarrkirche. Reinhold Söder, neuer Zweiter Bürgermeister, gibt als Organisationschef quasi seinen Einstand und freut sich über die zahlreiche Beteiligung der Gruppen und Vereine.

Feiern, Fußball, Festgottesdienst

Nach dem Aufstellen des Kirchweihbaumes wird mit dem Bieranstich die Schäätzer Kerwa durch Ersten Bürgermeister Roland Kauper offiziell eröffnet. Während noch die letzten Zunft- und Vereinsschilder an den Kirchweihbaum genagelt werden, tanzen schon die "Lustigen Metzenhüpfer" und der Musikverein Scheßlitz gibt ein Standkonzert.

Wer Fußball sehen will, muss sich sputen und darf nicht zu lange beim Freibier bleiben, denn um 16 Uhr spielen die A-Junioren JFG Giechburg gegen JFG Maintal Oberhaid. Um 18 Uhr treten dann die AH TSV Scheßlitz gegen den TV Giech an, also ein echter Klassiker. Ruhiger geht es sicher zu bei der Wort-Gottes-Feier um 18 Uhr in St. Kilian.

Der Sonntagvormittag steht zunächst ganz im Zeichen der Kirche mit der Eucharistiefeier um 8 Uhr in der Jura-Klinik und dem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian.

Für Mittag und den Rest des Kirchweihsonntags locken die Wirtschaften mit ihren Kirchweihessen. Auch ein Vergnügungspark auf dem Festplatz im Schießgraben zieht Alt und Jung an. Karusselle, Autoscooter, Los-, Eis- und Schießbuden verleiten die Besucher dazu, sich zu vergnügen und zu amüsieren.

Für die Kinder haben die Organisatoren am Montag von 14 bis 16 Uhr einen Kindernachmittag auf dem TSV-Sportplatz geplant, wo sicherlich einige Überraschungen auf sie warten.

Das Wichtigste aber: Der Eintritt zur Schäätzer Kerwa ist überall umsonst und niemand verlangt ein Festabzeichen zu sehen.