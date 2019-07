Über 40 Jahre in der Kanzlei

Ein nicht alltägliches Jubiläum konnte Marion Hoderlein in der Kanzlei Geiger & Herbst feiern. Seit August 1978 ist sie ununterbrochen als Rechtsanwaltsfachangestellte tätig. Sie begann ihre Ausbildung bei Rechtsanwalt Rolf Eichhorn. Seit 1987 stand sie dann in den Diensten von Rechtsanwältin Angelika Schott und später in der Kanzlei Angelika Schott und Thomas Leidner. Im Jahre 2014 übernahm Rechtsanwältin Kathrin Herbst die Kanzlei von Angelika Schott und beschäftigte Marion Hoderlein weiter. Im September 2018 fusionierten die Kanzleien Herbst und Geiger. Rechtsanwältin Herbst hob zu Recht hervor, dass es sich bei Marion Hoderlein um eine äußerst zuverlässige und sehr sorgfältig arbeitende Mitarbeiterin handelt. Sie ist in erster Linie verantwortlich für die Buchhaltung, für die Kontrolle von Fristen, für Zwangsvollstreckungsaufgaben und alle sonstigen Arbeiten, die in einer Anwaltskanzlei anfallen. Mit ihrem freundlichen und offenen Wesen erfreue sie nicht nur ihre Chefs, sondern auch ihre zehn Kolleginnen.

Kathrin Herbst und Josef Geiger überbrachten ihr die Glückwünsche der Rechtsanwaltskammer Bamberg und wünschten, dass die Jubilarin noch lange in ihrer Anwaltskanzlei aktiv sein wird. red