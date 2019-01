Über 40 000 Stunden ehrenamtlich aktiv

Beim gemeinsamen Ehrungsabend der Bereitschaften Bamberg 1, 2, 3, 4 und Scheßlitz wurde auf das Jahr 2018 zurückgeblickt. Insgesamt wurden allein von diesen Bereitschaften im Kreisverband Bamberg über 40 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Diese entfallen auf die zahlreichen Sanitätswachdienste bei allen Großveranstaltungen in Bamberg und Umland. Zum Beispiel "Bamberg zaubert", Veranstaltungen in der Brose-Arena und der Konzerthalle, dem Rosenmontagsball, der Sandkirchweih, Unilauf und Non-Stop Triathlon.

Auch in anderen Kreisver-bänden helfen die Mitglieder aus und unterstützen die dortigen Einsatzkräfte, wie beispiels-weise beim Annafest in Forchheim oder beim Fränkische-Schweiz-Marathon. Viele Arbeitsstunden entfallen auf diverse Ausbildungen und Fortbildungen sowie SEG-Einsätze und vieles mehr. Für diese außerordentliche Leistung sprach die Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg, Evalies Meier, den herzlichsten Dank aus.

Für die geleistete Arbeit bedankte sich Bambergs Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) im Namen der Stadt. "Das Bayerische Rote Kreuz ist im Gesamtsystem unseres Hilfeleistungssystems unverzichtbar." Auch der stellvertretende Landrat Johann Pfister lobte für den Landkreis Bamberg das vorbildliche Engagement der ehrenamtlichen und Helfer.

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Leistungen im Bayerischen Roten Kreuz standen im Mittelpunkt des Abends. Das staatliche Ehrenzeichen in Silber (25 Dienstjahre) für Verdienste um das Bayerische Rote Kreuz, verliehen durch den bayerischen Staatsminister des Innern, überreichten Wolfgang Metzner und Johann Pfister an Ilona Bader, Volker Demant, Thomas Möhrlein und Inken Seelmann (alle aus der Bereitschaft Bamberg 1), sowie an Ursula Gäbelein (Bereitschaft Bamberg 4), Irmgard Kursawe (Besuchsdienst Scheßlitz), Evalies Meier (Vorstand) und Fabian Sandmann (Kreisauskunftsbüro). Das staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40 ehrenamtliche Dienstjahre wurde an Gerald Beck und Georg Jäger (beide Bereitschaft Bamberg 2) verliehen.

Evalies Meier verlieh zusammen mit Kreisbereitschaftsleiter Michael Hörmann für langjährige ehrenamtliche Dienstzeichen weitere Ehrungen. Die silberne Ehrennadel des BRK für 25 Dienstjahre bekamen Ilona Bader, Volker Demant, Ursula Gäbelein, Irmgard Kursawe, Evalies Meier, Thomas Möhrlein und Inken Seelmann. Für 40 Dienstjahre erhielten die goldene Ehrennadel des BRK Renate Kahlert (Bereitschaft Bamberg 4), Konrad Kießling (Bereitschaft Bamberg 3) und Bernhard Weber (Bereitschaft Bamberg 1). Seit 50 und 60 Jahren aktiv sind Annemarie Preuß und Maria Ziegmann (Bereitschaft Scheßlitz), sie erhielten beide die Ehrennadel des DRK.

Das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze erhielten Benjamin Desch, Christian Ost und Carolin Heckmann (Bereitschaft Bamberg 1) sowie Annemarie Schramm, Justus Schrödel und Sabrina Hörl (Bereitschaft Bamberg 3). Dominik Brehm (Bereitschaft Bamberg 1) wurde mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt.

Abschließend wurden achtzehn neue Mitglieder feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Kreisbereitschaftsleiter Michael Hörmann freute sich: "Ich bin mehr als stolz, Kreisbereitschaftsleiter dieser Bereitschaften in Stadt und Landkreis Bamberg zu sein. Ich freue mich auf die künftigen Aufgaben in 2019." red