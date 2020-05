Über 300 Euro für die Tafel

Den Erlös in Höhe von über 300 Euro aus der Spendenaktion für das Maskennähen spendeten Veronika Groß und ihre Familie der Tafel Burgkunstadt. Auf die Frage, wie denn alles angefangen habe, erzählte Veronika Groß, dass sie von einer Bekannten gebeten wurde, für sie Mund-Nasen-Schutzmasken zu nähen.

Aufgrund der großen Nachfrage halfen bald ihre Töchter Kathrin Schwarz und Kristina Völk beim Nähen und Zuschneiden mit. Sohn Heiko Groß kümmerte sich um dem Vertrieb. "Wir wollten damit nichts verdienen, sondern halt einfach helfen, deshalb baten wir um Spenden für die fertigen Masken", berichtete Veronika Groß weiter.

Rote Masken für die Wehr

Als dann noch die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt nachfragte, war es für alle selbstverständlich, dass die Wehrleute auch mit Masken versorgt wurden - natürlich in feuerrot, einheitlich für alle. Schlussendlich waren es an die 400 Teile, die von dem fleißigen Trio genäht wurden. Kürzlich übergaben sie den Erlös der Spendenaktion an Herbert Mayer, den Vorsitzenden der Tafel Burgkunstadt. Mit im Gepäck hatten sie nicht nur Einkaufsgutscheine sondern auch noch Süßigkeiten, Spielzeugsets und Plüschtiere für die Tafelkinder. Weil Veronika Groß auch gerne häkelt, brachte sie noch über 20 Sets Baby-Schühchen und Mützchen mit. red