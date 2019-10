Über 212 000 Euro für Sportvereine

Die Sport- und Schützenvereine in Stadt und Landkreis Coburg erhalten für das Jahr 2019 vom Freistaat Bayern einen Zuschuss in Höhe von insgesamt gut 212 000 Euro. Das teilt der Coburger CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag mit und betont: "Es freut mich sehr, dass das starke Engagement unserer Freiwilligen auch dieses Jahr wieder mit der sogenannten Vereinspauschale durch den Freistaat unterstützt wird. Nur mit dieser ehrenamtlichen Mitarbeit, die in den Vereinen vor Ort geleistet wird, können die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden." Mittag weiter: "Diese erneut hohe Förderung zeigt, dass wir den motivierten Einsatz der vielen Ehrenamtlichen schätzen und uns der Vereinssport in Bayern sehr wichtig ist." Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine würden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage dafür sei die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es eine zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage sei die Anzahl von Übungsleiterlizenzen. Pro Mitgliedereinheit liegt der Förderbetrag bei 29 Cent. red