Über 2000 Euro für Renovierung der Kreuzkapelle gespendet

Alle waren sich nach dem Konzert des Chores "The Young ClassX" zu Jahresbeginn in der Weismainer Stadtpfarrkirche St. Martin einig: Es war ein tolles Konzert, das alle Besucher in Erstaunen und Verzückung versetzte.

Das Projekt "The Young ClassX" ist eine gemeinsame Initiative der Otto-Group, der auch die Baur-Gruppe angehört, und des Ensembles "Salut Salon". Das einzigartige Musikprojekt begeistert mittlerweile über 9000 Kinder und Jugendliche in und um Hamburg für Musik. Um die dortige Chorlandschaft zu bereichern, wird seit 2009 das Chormodul des Vereins "The Young ClassX" aufgebaut.

Dass dieser Chor nun wieder am Obermain gastierte, ist sicherlich in erster Linie Baur-Geschäftsführer Albert Klein zu verdanken. "Es ist ein Chor, der nicht zuletzt durch sein hohes musikalisches Können Begeisterung vermitteln kann", meinte er. Genau diese Begeisterung sprang in der Stadtpfarrkirche auf fast 500 Besucher über. Die jungen Talente haben von schweren klassischen Chorälen bis hin zu Stimmungsoldies alles drauf, was Chorgesang schön macht. Dass sie auch noch für einen guten Zweck in Weismain aufgetreten sind, rundet nun das Ganze sehr positiv ab.

So zeigten sich Pfarrer Gerhard Möckel, Kirchenpflegerin Maria Bauer, Mitglied der Weismainer Kirchenverwaltung, Margit Kunstmann, und Kreisheimatpflegerin Andrea Göldner bei der Übergabe einer großen Spende in der Kreuzkapelle sehr erfreut: Mehr als 2000 Euro wurden am Konzertabend für die Renovierung der Kreuzkapelle gespendet. Ein weiterer Teil kam aus dem anschließenden Imbiss- und Getränkeverkauf dazu, und die Baur-Gruppe rundete die Summe auf 3000 Euro auf.

Baur-Geschäftsführer Klein sah den Zweck der Spenden der beiden Jahre erfüllt, sei doch mit der Renovierung der Kreuzkapelle ein sakrales Schmuckstück entstanden. rdi