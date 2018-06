Über 200 Gläubige wallten nach Dettelbach

Klaus-Peter GäbeleinAm vergangenen Sonntag erinnerte man sich nicht nur an den Namenstag von Johannes, dem Täufer, sondern auch an das 280. Wallfahrtsjubiläum der Herzogenauracher Pfarrei Maria Magdalena zum Marienheiligtum Maria im Sand in Dettelbach.Die beeindruckenden Wallfahrtstage begannen bereits am Freitag um vier Uhr mit der Verabschiedung der Fußwallfahrer. Am Samstag folgten dann nach sechs Uhr die Wallfahrer, die bis Puschendorf zu Fuß, anschließend mit dem Bus nach Mainbernheim und zuletzt wieder zu Fuß nach Dettelbach zogen. 42 Fußwallfahrer folgten teilweise per Bus von Puschendorf aus und ebenso trafen mehr als 30 Radfahrer am Samstag ein, um gegen 13.30 Uhr in der Wallfahrtskirche ein Bekenntnis ihres Glaubens abzulegen. Zusätzlich kamen zu dieser Prozession noch einmal zahlreiche Gläubige mit Privatautos und tags darauf noch rund 30 Buswallfahrer von der Aurach nach Dettelbach.Der erste Höhepunkt war die große Lichterprozession am Samstagabend. Voller Euphorie zog man in einer spektakulären Lichterprozession mit einer Pieta aus Dettelbach um das malerische Areal der Wallfahrtskirche.In einem eindrucksvollen Hochamt, das Stadtpfarrer Helmut Hetzel zelebrierte (Johannes, der Täufer stand dabei im Mittelpunkt), erneuerten die inzwischen mehr als 200 Gläubigen in der voll besetzten Kirche das Wallfahrtsgelübde der Herzogenauracher Katholiken. Großes Lob zollte man am Sonntag dem Kirchenchor von St. Magdalena mit Chorleiter Toni Rotter; der Chor war am Sonntag eigens angereist, um den Festgottesdienst feierlich zu gestalten.Nachdem Helmut Fischer , der Organisator der Fußwallfahrt, die eigens geschaffene Wallfahrtskerze entzündet hatte, erneuerten die Gläubigen das Wallfahrtsgelübde von 1738. Ehrungen für verdiente Wallfahrer folgten vor dem Segen. Eingeschlossen wurden die zahlreichen Helfer aller Wallfahrtsabteilungen und jene Helfer im Umfeld, wie Thomas Kotzer, der die Fäden der Wallfahrt in seiner Hand vereinigte, sowie all diejenigen, die ihren Beitrag zum Gelingen des eindrucksvollen Glaubensbekenntnisses beigetragen hatten, wie Brigitte Kreppel, Rosi Gehr oder die Familien Rudrich und Pfister, die in Dondörflein die durstigen Pilger versorgt hatten sowie die Helfer im Umfeld. So hatte die Herzogenauracher Feuerwehr für die Sicherheit der Gruppen gesorgt, soweit viel befahrene Straßen auf dem Pilgerweg benutzt werden mussten.