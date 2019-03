Über 150 Künstler rocken am 21. Juli die Seebühne

In diesem Jahr gibt es wieder ein großes "Open Air" auf der Seebühne in Kronach. Termin ist Sonntag, 21. Juli. An diesem Event, das von 15 bis 22 Uhr das LGS-Gelände rund um die Seebühne in seinen Bann ziehen wird, nehmen mehr als 150 große und kleine Künstler aus der Region teil, aber auch überregionale Künstler haben ihren Auftritt zugesagt.

Mit dabei sind: "No limits" aus Lehesten, "Rainbow" aus Kronach, "Swinging Church" aus Kronach, Yvonne Welscher aus Steinwiesen, der TVU Marktrodach, die Ballettschule Hufnagl aus München, "Kapfer & Kapfer" aus Meiningen, "Easy Sprinsteen" (Bernd Meusel) aus Kronach, die Ballettschule Engelmann aus Kronach, die Tanzschule Gehde aus Niederfüllbach, Mike van Hyke aus Olching, das "Duo Edelmeer" aus Fahrenzhausen, Kristin Rempt aus Sonnefeld, "Caerobics" aus Kronach, Theresa Müller aus Rothenkirchen und der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" aus Kronach.

Info-Abend für die Akteure

Damit es wieder ein großes Fest wird, laden Herta und Gerhard Burkert-Mazur alle Teilnehmer am "Open Air 2019" zu einem Informationsabend ins "Café Seebühne" in Kronach ein. Am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr findet eine erste Abstimmung des Open-Air-Ablaufs statt, bei dem auch alle organisatorischen Fragen wir Beschallung, Kostüme, technische Highlights und Moderationswünsche besprochen werden.

Deshalb sollte jeder Teilnehmer oder jeweils ein Vertreter der einzelnen Gruppen an dieser wichtigen Besprechung teilnehmen, nur so sei ein reibungsloser Ablauf des "Open Air von 1000 Herzen" gewährleistet, teilen die Initiatoren mit. red