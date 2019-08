Über 150 Kinder sind im Wasser sicher unterwegs

Außerordentlich groß war die Anzahl und auch die Freude der Schüler der Maximilian-von-Welsch Realschule Kronach, die in diesem Schuljahr erfolgreich ein Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold neu ablegen konnten. Durch eine gezielte Förderung im Schwimmunterricht konnte ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit am und im Wasser geleistet werden.

Während es beim Bronzeabzeichen unter anderem mit dem 200-Meter-Schwimmen und im Silberabzeichen mit der abzuleistenden 400-Meter-Strecke mehr um die ausdauernde Schwimmleistung und die Sicherheit des Einzelnen geht, zielt das Goldabzeichen schon auf eine Hilfeleistung anderer hin. Hier müssen eine 600 Meter lange Strecke in einer Zeit von maximal 24 Minuten und 50 Meter Brustschwimmen in 1:10 Minuten bewältigt werden. Zudem wird mit dem Schwimmen verschiedener Stile, dem Springen, dem Strecken- und Tieftauchen, sowie dem Transportschwimmen und den theoretischen Kenntnissen bei Bade-, Boots- und Eisunfällen bereits der Grundstein für das Rettungsschwimmen gelegt.

102 Bronzeabzeichen, 21 Silberabzeichen und 23 Goldabzeichen konnten im Atrium der Schule durch Direktorin Christa Bänisch und den Sportlehrkräften Ina Esser, Kathrin Kieser und Dominik Meixner überreicht werden. red