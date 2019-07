Im Bereich der Realschule Höchstadt in der Rothenburger Straße hat die Erlanger Verkehrspolizei am Donnerstag zwischen 6.30 und 11.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die in diesem Bereich geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h missachteten sehr viele Verkehrsteilnehmer. Insgesamt mussten 121 Verwarnungen und zwölf Anzeigen erstellt werden. In drei Fällen führte die Geschwindigkeitsüberschreitung zu einem Fahrverbot. pol