Über 1000 Masken genäht

Die Mitarbeiter des Caritasverbandes Kronach freuen sich sehr über die 1000 schönen Behelfs-Mund-Nasen-Masken, die ehrenamtlich von ihren Näherinnen angefertigt wurden. Die Masken sind bei Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, z.B. im Sozialladen, im Einsatz. Auch werden sie an alle Patienten der Caritas-Sozialstationen Kronach und Steinwiesen verschenkt, um zuhause einen Schutz, z.B. bei Erkältungskrankheiten, gewährleisten zu können. Bei den Masken handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Dennoch können sie genutzt werden, um der Gefahr einer Ansteckung des Gegenübers bei Erkältungssymptomen o.ä. vorzubeugen. So kann ressourcenschonend mit den wenigen zur Verfügung stehenden genormten Schutzmasken umgegangen werden, um diese für den Einsatz an infizierten Personen nutzen zu können. red