Über 100 Veranstaltungen

Das Programm der VHS Ebern ist auch in diesem Herbst ein bunter Mix. So lädt die VHS in Kooperation mit dem Asylhelferkreis bei dem Bildervortrag "Mein Syrien" am 4. Oktober dazu ein, einen Blick auf das Land fernab von Krieg und Zerstörung zu werfen. Unter dem Titel "All you need is laugh - Wie die 68er mein Leben versifften" wird eine Hommage an die 68er-Bewegung geboten: Der Schauspieler Mathias Kopetzki und die Singer-Songwriterin Dew Decker bringen am 16. November "Stories, Klampfe und ganz viel freie Liebe" nach Ebern. Karten für dieses Event, das in Kooperation mit dem Sport- und Kulturverein Ebern stattfindet, gibt es ab Anfang Oktober bei der Leseinsel und in der VHS Geschäftsstelle.

Am 13. Oktober geht es in Zusammenarbeit mit der Leseinsel zur Buchmesse nach Frankfurt und am letzten Oktoberwochenende zur Landesausstellung "Mythos Bayern" im Kloster Ettal. Anmeldung ist bis 21. September möglich. Der Kurs "Englisch für den Urlaub" vermittelt Basics für eigene Auslandsreisen. "Kochen für Männer" und "Vegetarische und vegane Küche" steht für jeweils einen Abend auf dem Programm.

Der Bewegungskurs "Kinder im Gleichgewicht" ab 26. September in Pfarrweisach ist Bewegungsschulung für Vier- bis Sechsjährige. Zudem können Kinder ab Mitte Oktober Yoga ausprobieren, etwas Schönes für sich im Nähkurs anfertigen, malen oder Plätzchen für Weihnachten backen. Teenager können mit der Grafikerin Melina Müller Poster am 12. Oktober in Rentweinsdorf anfertigen.

Wer sich bis 14. Oktober über die neu gestaltete Homepage vhs-hassberge.de anmeldet, erhält auf Kurse fünf Prozent Rabatt. Weitere Informationen gibt es auch in der Geschäftsstelle unter Rufnummer 09531/6463. red