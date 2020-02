Über 100 Anbieterinnen locken mit "Weibsenkram" in die Aischtalhalle

Der Agenda-Ar- beitskreis Kultur (Akku) lädt am Freitag, 14. Februar, von 17 bis 21.30 Uhr in die Höchstadter Aischtalhalle zum Kleiderflohmarkt "Weibsenkram" ein. Der Akku betont, dass der Flohmarkt ausschließlich für Kleidung, Accessoires, Schuhe und Schmuck von und für Frauen gedacht ist. Alle Verkaufsplätze sind längst vergeben, über 100 Frauen werden versuchen, ihr Angebot an die Frau zu bringen.

Es dürfe keine Neuware angeboten werden und auch der gewerbliche Verkauf ist untersagt - ein echter Flohmarkt mit Gebrauchtmode eben, der nicht nur den Geldbeutel schonen soll, sondern auch für nette Gespräche und auch für die Umwelt gut ist, erklären die Organisatorinnen. Denn wozu neue Kleidung, wenn sich andernorts im Kleiderschrank das fast Ungetragene türmt?

Livemusik und Snacks

Für Livemusik sorgt die Gruppe "Acoustec", Snacks und Getränke bereitet das Akku-Team vor. Denn eines soll der Weibsenkram neben der Schnäppchenjagd auch sein: eine wunderbare Möglichkeit, mal ausgiebig zu plaudern - nicht nur, aber auch über Klamotten. red