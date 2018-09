Über 0,5 Promille ist zu viel

Am späten Freitagabend haben die Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt einen 50-jährigen Autofahrer in Igensdorf kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Fahrer musste sein Auto stehen lassen und sieht einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot entgegen. pol