Üben für den großen Auftritt

Dort wo andere normalerweise Wintersport betreiben, bereiteten sich die Bläserinnen und Bläser der Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach auf ihr Frühjahrskonzert vor. Beim Probenwochenende im thüringischen Scheibe-Alsbach ging es drei Tage lang voll zur Sache.

Zum ersten Mal zog es die Weisachtaler zur Konzertvorbereitung in den Thüringer Wald. In der Gold- und Mineralien-Zauberwelt, einer Ferienanlage für Schüler und Vereinsgruppen, probten die Musikerinnen und Musiker drei Tage lang.

Im Fokus stand natürlich, den für das Frühjahrskonzert von Dirigent Braudo ausgewählten musikalischen Werken "den letzten Feinschliff" zu verleihen. Nachdem zunächst die Register der Hölzer, des hohen Blechs, des tiefen Blechs und des Schlagwerks in den einzelnen Gruppen tagsüber ihre "Problemstellen" durch ausgiebiges Üben beseitigten, führte Dirigent Braudo bei den vorabendlichen Gesamtproben die Stücke zu stimmigen Gesamtwerken zusammen.

Obwohl die konzentrierte Probenarbeit den Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 14 und 82 Jahren alles abverlangte, blieb noch genug Zeit für gemeinschaftliche Aktivitäten an den Abenden.

Egal ob beim Billiard, beim Karten spielen oder einfach nur beim Feiern im gemütlichen Kaminzimmer. Spaß und Teamgeist kamen an den drei Tagen keinesfalls zu kurz.

Konzertprogramm veredelt

Am Sonntagmorgen lud Dirigent Braudo dann erneut zur Gesamtprobe, bei der das komplette Konzertprogramm noch einmal veredelt wurde, damit beim anstehenden Konzert auch alles klappt.

Für das Frühjahrskonzert am kommenden Samstag, 27. April, haben Dimitry Braudo und seine Weisachtaler wieder ein ansprechendes musikalisches Programm einstudiert. "Mit unseren Stücken möchten wir wieder ein breites Publikum ansprechen.", erklärte Dirigent Braudo. "Bei der Stückauswahl waren alle Musiker eingeladen, eigene Ideen einzubringen." Entstanden ist dadurch ein bunter Mix aus bekannten Hits, Filmmelodien, Solostücken und traditionellen Werken.

Die Besucher dürfen also gespannt sein. Eine Veränderung gibt es in diesem Jahr beim Veranstaltungsort: Das Konzert der Weisachtaler Blasmusik findet in diesem Jahr in der Aula der Mittelschule in Maroldsweisach statt, weil der Hartlebsaal heuer nicht zur Verfügung steht. Beginn ist um 19.30 Uhr. Als Gäste haben die Weisachtaler in diesem Jahr den Musikverein "Bergesklänge" aus Witzmannsberg eingeladen stm