Ü30-Party in der Wandelhalle

Am Freitag, 6. April, steht die zweite Auflage der "Ü30-Party" im Staatsbad ins Haus. Los geht's um 19 Uhr in der Wandelhalle. Die Staatliche Kurverwaltung lädt bis 23 Uhr alle Junggebliebenen dazu ein, in entspannter Atmosphäre das Tanzbein zu schwingen oder bei einem kühlen Drink gute Gespräche zu führen oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Für den richtigen Groove und gute Stimmung sorgt wieder DJ Christian "Blacky" Schwarz, der in der Region kein Unbekannter ist und den meisten zudem als Radiomoderator von "Radio Primaton" bekannt sein dürfte. Auf den Plattenteller kommen nur die besten Hits der letzten Jahrzehnte, von Oldies über Discoklassiker bis hin zu Rockgiganten und Dancefloor-Hits ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei."Nach der durchweg positiven Resonanz der Auftaktveranstaltung im März freuen wir uns nun auf den zweiten Teil und laden alle Gäste im Staatsbad, aber auch alle Einheimischen, ganz herzlich dazu ein", sagt Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung. "Wenn das Konzept nachhaltig gut angenommen wird, sollen weitere Partys dieser Art folgen", so Wahler weiter. Infos bei der Gäste-Information, Tel.: 09741/80 20, staatsbad@badbrueckenau.com