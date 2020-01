Ü-30-Party lockt 350 Gäste ins Vereinshaus

Bereits zum vierten Mal hatte die SPD Herzogenaurach zur Ü-30-Party eingeladen. Der Zuspruch ist ungebrochen groß: Rund 350 Besucher kamen ins Vereinshaus, um zu Klassikern und aktueller Musik zu tanzen, heißt es in einem Pressebericht der Veranstalter. Schon kurz nach Beginn war die Tanzfläche gefüllt. Das DJ-Duo Peter und Gerd sorgte mit einer Mischung aus 80er-Hits, Rock und Partysongs dafür, dass es bis um 3 Uhr nachts so blieb. Snacks und Cocktailbar rundeten die Feier ab. Zu den Höhepunkten des Abends gehörte eine Verlosung mit attraktiven Preisen wie Karten für ein Konzert der "Blechbixn" am Frauentag am 8. März, für einen Kabarettabend mit Wolfgang Krebs am 29. Februar sowie Getränkegutscheinen.

Die Organisation lag in den Händen der Stadträtinnen Sandra Wüstner und Susanna Gräwe, Stadtrat Holger Auernheimer sowie Claudia Leuschner, unterstützt von vielen fleißigen Helfern. Auch die Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich und Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker trugen zu einem gelungenen Abend bei. Für das Catering sorgte Stelios Ziogas und sein Team. Der Überschuss des Abends wird an soziale Einrichtungen in Herzogenaurach gespendet. red