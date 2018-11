Udo Sturm zielte am besten und wurde neuer König des Unfindener Schützenvereins

Mit 102 Teilnehmern an seinem Königsschießen konnte der Schützenverein Unfinden einen neuen Rekord verzeichnen. Die enorme Steigerung von über 30 Schützen im Vergleich zum Jahr 2017 ist wohl auch auf die neue Schießanlage im Schützenhaus in Unfinden zurückzuführen, die Schützenmeister Daniel Gießl zum Auftakt der Königsproklamation vorstellte. An elf Schießständen werden den Schützen und auch den Zuschauern die Schießergebnisse nun digital angezeigt.

Auf diese beeindruckenden Neuerungen ging auch der Königsberger Bürgermeister Claus Bittenbrünn (FW) in seinem kurzen Grußwort ein, der sich davon sehr angetan zeigte. Besonders auch darüber, dass dieser aktive Verein dieses Projekt "ohne Jammern und ohne mich anzurufen" erstellt habe.

Der Höhepunkt der Königsfeier eines Schützenvereins ist die Proklamation der neuen Majestäten. So auch beim Schützenverein Unfinden.

Unter dem großen Hallo der zahlreichen Mitglieder und der Schützenfreunde aus dem benachbarten Königsberg wollten Schützenmeister Daniel Gießl und sein Stellvertreter Anton Sauter in der Jugendklasse eigentlich Maximilian Müller mit einem 220,4-Teiler zum neuen Jugendkönig ausrufen. Der neue Jugendkönig konnte aber an der Krönungsfeier nicht teilnehmen. Anwesend waren aber seine zwei Ritter. Ihm zur Seite stehen als erster Ritter Leonie Ankenbrand und als zweiter Ritter Leo Bergmann.

In der Schützenklasse traf Udo Sturm mit einem 38,6-Teiler am genauesten ins Schwarze und wurde neuer König. Damit durfte er auf dem "Königsthron" Platz nehmen und wird den Schützenverein Unfinden im nächsten Jahr als dessen Majestät vertreten. Erster Ritter wurde Lisa Sturm und zweiter Ritter Heiko Kettler.

Bevor die Krönung stattfinden konnte, wurden zunächst noch Geld- und Sachpreise, Pokale und Schützenscheiben für die besten Serien und Glücksschützen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole in verschiedenen Altersklassen verteilt. In diesem Jahr waren unter den 102 Schützen auch wieder viele nicht aktive Schützinnen und Schützen der weiteren Unfindener Vereine, die durch die Anzahl ihrer Teilnehmer um eine Brotzeitkiste schossen. Wie im vergangenen Jahr war es wieder der Gesangverein Unfinden, der mit 29 Schützen die meisten Teilnehmer an die Schießstände geschickt hatte. Die Vorstandschaft des Gesangvereins, Antje Bergmann und Horst Knöchel, konnte dafür die reich gefüllte Kiste in Empfang nehmen. Auf dem zweiten Platz landeten die "Kleinen Rebläuse" mit ihren 22 Teilnehmern.

Weitere Ergebnisse

Für die musikalische Ausgestaltung des Abends sorgte das Duo "Petra und Bobby" aus dem Stadtteil Junkersdorf.

Hier ist die Liste der Gewinner, Festscheibe: Theo Ankenbrand 21,0-Teiler; Ehrenscheibe: Udo Sturm 19,7-Teiler; Jugendehrenscheibe: Leonie Ankenbrand 141,0-Teiler; Horst-Gutzeit-Gedächtnis-Scheibe: André Ankenbrand 42,5-Teiler; Siller-Pokal: Jan Kettler 30,2-Teiler; Reichenauer-Geburtstags-Pokal: Jessica Batz 35,5-Teiler; Jubiläumspokal: Horst Knöchel 151,0-Teiler; Rügheimer-Nichtaktiven-Pokale (drei Pokale): Jessica Batz 33,0-Teiler, Horst Knöchel 73,8-Teiler, Patrick Ament 83,0-Teiler; Baumeister-Pokal: Leonie Ankenbrand 68,9-Teiler; Meisterserien/Luftgewehr Schüler/Jugend: Jule Ankenbrand 47 Ringe; Damen: Lisa Sturm 48 Ringe; Schützen: Mirko 50 Ringe; Meisterserie/Luftpistole: Theo Ankenbrand 49 Ringe; Glück: Anton Sauter 8,8-Teiler; Meisterserien/Luftgewehr: Schützen: Mirko Streng 50 Ringe.