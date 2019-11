Uchenhofen rügt den Verkehr

Der Durchgangsverkehr durch das 323-Einwohner-Dorf war das Hauptanliegen der Uchenhöfer Bürger bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend. Zu dem informativen Forum kamen rund 40 Interessierte, darunter auch einige Stadträte.

"Wir haben Angst um unsere Kinder", sagte Anwohner Alexander Dörflein, der direkt an der Denkmalstraße wohnt, in der jeden Tag nach Aussage von Bürgermeister Günther Werner 2000 Fahrzeuge in beide Richtungen fahren. Aufgrund der relativ schmalen Fahrbahn gibt es keine Gehsteige. Bei der Begegnung größerer Fahrzeuge, wie zum Beispiel Lastwagen oder landwirtschaftliche Fahrzeuge, komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Ausweichmanövern, so Dörflein. Auch fahren Autos an manchen Stellen mit überhöhter Geschwindigkeit, hieß es.

Da Alexander Dörflein sein Anliegen schon im Vorfeld der Bürgerversammlung per E-Mail der Stadtverwaltung mitgeteilt hatte, wandte sich Bürgermeister Günther Werner sofort an das Landratsamt, das für diese Kreisstraße zuständig ist. Am Tag der Bürgerversammlung erhielt Werner eine schriftliche Antwort, die er den Bürgern vorlas. Demnach hat das Landratsamt kurzfristig zwei Tage die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Denkmalstraße gemessen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 85 Prozent der Fahrzeuge langsamer als 33 Stundenkilometer unterwegs waren. Diese Feststellung des Landratsamtes rief in der Versammlung großes Unverständnis hervor, denn nach Angaben der Behörde ist dort gemessen worden, wo der Verkehr aufgrund von Kurven sowieso langsam fahren muss. Alexander Dörflein schlug vor, an der Ecke der Lehmgrubengasse, die zum Zuständigkeitsbereich der Stadt gehört, bauliche Veränderungen anzubringen, die als geschützter Bereich für Kinder dienen soll.

Schilder für mehr Sicherheit

Werner versprach, die Angelegenheit prüfen zu lassen. Als unkomplizierte Sofortmaßnahme schlug das Stadtoberhaupt vor, Schilder mit dem Aufdruck "Langsam! Spielende Kinder!" an Privatgrundstücken anzubringen. Sechs Exemplare hatte Werner mitgebracht und stellte diese den Anwohnern kostenfrei zur Verfügung.

Zahlreiche Fragen hatte Jürgen Thein, der unter anderem eine Abschaltung der Dorfbeleuchtung in der Nacht von 0 bis 5 Uhr forderte. Dies solle zur Reduzierung des Insektensterbens durch die Lichtverschmutzung beitragen.

Entschieden wandte sich der Bürgermeister gegen diesen Wunsch, denn aus Sicherheitsgründen darf die Beleuchtung innerorts nicht ausgeschaltet werden. SPD-Stadtrat Stephan Schneider, der hauptberuflich beim Roten Kreuz im Rettungsdienst arbeitet, wies außerdem darauf hin, dass die Sanitäter in Notfällen auf die Straßenbeleuchtung angewiesen seien, um den Einsatzort schneller zu finden. Berthold Albert, Bereichsleiter für Strom beim Stadtwerk Haßfurt, erklärte außerdem, dass die moderne LED-Straßenbeleuchtung die Leistung automatisch während der Nachtstunden reduziere.

Im neuen Baugebiet "Nördlich der Waldstraße" sind die Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen und es kann ab sofort gebaut werden, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Die Hälfte der Bauplätze sei bereits verkauft, erklärte Werner. Er freute sich, dass ansonsten im Dorf der Leerstand mit nur drei unbebauten Grundstücken niedrig sei.