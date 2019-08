Ubiz und Außenstellen machen Urlaub

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) ist regelmäßig für interessierte Bürger des Landkreises Haßberge geöffnet. Termine können auf Wunsch montags bis donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr im Ubiz vereinbart werden. Die Energieberatung unterstützt durch die regelmäßigen Energiesprechtage im Landkreis die Bürger beim Energiesparen und ist auch telefonisch für Fragen unter der Rufnummer 09529/922213 erreichbar. Wie die Energieberatung des Landkreises mitteilt, entfallen vom heutigen Montag bis zum Freitag, 23. August, wegen Urlaubs der Energieberater die Energie-Beratungstermine im Ubiz und auch die monatlichen Sprechstunden an den Donnerstagen in den Außenstellen. Ab Montag, 26. August, ist die Energieberatung dann wieder wie gewohnt im Ubiz erreichbar sowie am Donnerstag, 29. August, in Hofheim von 16 bis 18 Uhr. Vorherige Anmeldung für die individuellen Termine ist in jedem Fall erforderlich im Ubiz Oberschleichach, Pfarrer-Baumann-Straße 17, 97514 Oberaurach, Telefonnummer 09529/922210, Fax 09529/922250, E-Mail info@Ubiz.de, www.Ubiz.de. red