Uber soll Nahverkehr im Landkreis revolutionieren

So etwas wie die Revolution des Nahverkehrs in Landkreis Kronach erhofft sich die Junge Union (JU) von der Zulassung des Verkehrsdienstleisters Uber in der Region. Beim Nahverkehrsgipfel der Staatsregierung hatte Ministerpräsident Markus Söder es Kommunen in Aussicht gestellt, selbst entscheiden zu können, ob Uber in den ländlichen Regionen genutzt werden kann oder nicht.

JU-Kreisvorsitzender Markus Oesterlein drängt auf eine schnelle Umsetzung für den Landkreis. "Mit dem privaten Taxianbieter Uber können wir gerade zu Nachtzeiten die Mobilität im Landkreis erheblich verbessern!", so Oesterlein. Er sieht das Landratsamt in der Pflicht, sich schnellstmöglich an die Staatsregierung zu wenden, um Modellregion hierfür zu werden.

Gemeinsam mit der JU-Forderung, das 50/50-Taxi einzuführen, bei dem die Hälfte der Taxikosten für junge Menschen vom Landkreis übernommen werden, wäre dies eine optimale Ergänzung des Nahverkehrskonzeptes. "Mit dem 50/50-Taxi und Uber stellt man sicher, dass die jungen Menschen sicher heimkommen!", appelliert die stellvertretende JU Kreisvorsitzende Tina-Christin Rüger an die verantwortlichen Mandatsträger. Die JU sei sich sicher, dass damit auch ein Rückgang an Alkoholfahrten zu verzeichnen wäre.

Durch die Einführung beider Modelle wäre man auch für größere Veranstaltungen gut aufgestellt. So würden sich Wartezeiten auf Taxis reduzieren, da ein größeres Angebot an Fahrern bestünde. Gleichzeitig sorge man mit dem 50/50-Taxi für attraktive Preise. "Mit diesem Maßnahmenpaket stärkt man unsere komplette Region und verbessert die Mobilität massiv!", so Vorstandsmitglied Chef Tobias Wicklein. Hiervon profitiere jeder Landkreisbewohner zeigte sich JU Schriftführerin Marie-Therese Wunder überzeugt. Gerade bei Auslandsreisen stelle man fest, wie gut und sicher Uber funktioniert. red