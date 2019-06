U16 ist Meister der U17-Kreisliga

Nächste Meisterschaft für den Nachwuchs des FC Coburg: Die U16 der Vestekicker hat sich in der U17-Kreisliga Coburg/Kronach gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und den Titel gesichert. Für die von Chefcoach Rainer Mönch und seinem Co Mike Edelmann trainierten FCC-Talente standen am Ende 48 Punkte und 75:20 Tore zu Buche und damit ein Zähler mehr als beim Zweitplatzierten TV Ebern. Dieser Erfolg des FCC ist umso bemerkenswerter, als die Vestekicker ausschließlich mit Spielern des jüngeren B-Junioren-Jahrgangs und unterstützt durch C-Junioren angetreten sind. Foto: privat