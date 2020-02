U14-Bezirkskader mit Kieser und Bätz holt Silbermedaille

Im Kegelzentrum in Augsburg fanden die bayerischen Meisterschaften der Bezirkskadermannschaften im Kegeln statt. Nach Timo Stöcklein (TSV Eintracht Bamberg/444 Holz) und Marie Schuberth (Post SV Kronach/ 516) war das Tandem mit Felix Kieser (TTC Freiweg Gestungshausen) und Michael Schumm (TSV Eintracht Bamberg) an der Reihe.

Das Duo holten mit 462 Kegeln 23 Punkte für das Team. Das nachfolgende Tandem weiblich wurde von Monic Bätz (TSV Lahm) und Marie-Sophie Will (SKC 67 Eggolsheim) gestellt. Mit 423 Kegeln steuerten diese 17 Punkte bei. Das Tandem Mixed - Marino Mantel (TSV Eintracht Bamberg) und Leonard Gebhard (Lohengrin Kulmbach) - sowie die beiden Einzelspieler Lena Schröder (TSV Eintracht Bamberg/512) und Tim Mäusbacher (Post-SV Kronach/531) schraubte das oberfränkische Ergebnis auf starke 170 Punkte, was für Platz 2 genügte. Sieger wurde das Team aus Mittelfranken mit nur drei Punkten Vorsprung. Die Talente aus Oberfranken erspielten mit 3374 Kegeln das höchste Ergebnis und führten auch die Liste mit den wenigsten Fehlern an. behr