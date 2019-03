U12 der SSV eine Runde weiter

Toller Erfolg für die U12-Mannschaft der Schachspielervereinigung Burgkunstadt: Bei der Vorrunde der bayerischen Mannschaftsmeisterschaften belegten die Talente aus der Schuhstadt Platz 2 und qualifizierten sich damit für die nächste Runde.

In Burgkunstadt war die SSV Gastgeber für die Mannschaften aus Bamberg, Seubelsdorf und Höchstadt. Im Modus Jeder-gegegen-jeden hatten die Schüler zwischen 9 und 15 Uhr drei Partien zu bestreiten - eine enorme Konzentrationsleistung.

Die Favoriten aus Bamberg setzten sich am Ende klar durch und belegten mit drei Siegen den ersten Platz. Den zweiten Platz - und damit die Qualifikation für die nächste Runde - erreichte das Burgkunstadter Quartett. Nach einer 1:3-Niederlage in der ersten Runde gegen Bamberg bezwangen die Gastgeber die Seubelsdorfer mit 3:1 und Höchstadt/Aisch mit 4:0. Da die Mittelfranken mit 2,5:1,5 gegen Seubelsdorf gewannen, erreichten sie am Ende Platz 3. Seubelsdorf wurde Vierter.

Bester Burgkunstadter war Sebastian Quidenus mit drei Siegen. Zwei Partien gewannen Robert Kral und Felix Haderlein, der als U8-Bezirksmeister wohl der jüngste Teilnehmer war. Er liegt mit seiner Wertungszahl (DWZ) in Deutschland in seiner Altersklasse auf Rang 8. Den schwersten Stand hatte an Brett 1 Jonas Wagner, der einen Sieg zum Erfolg beitrug.

In der nächsten Runde treffen die Burgkunstadter am 6. April in Oberlauter auf den Gastgeber sowie den SK Nürnberg 1911 und den SC Erlangen. Auch hier qualifizieren sich die beiden ersten Mannschaften für das nordbayerische Finalturnier.

Jugendleiter Johannes Türk und Trainer Jens Güther sind stolz auf das hervorragende Abschneiden ihrer Schützlinge. red