U11-er Koch trumpft in U13 auf

SG Elfershausen - SG Diebach 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Felix Koch (12.), 1:1 Hannes Brauer (23., Elfmeter), 2:1 Felix Koch (43.), 2:2 Louis Brand (60.). Die Spielgemeinschaft SC Diebach mit Spielern aus Wartmannsroth-Völkersleier und Gräfendorf reiste als Tabellenfünfter zum Tabellennachbarn Elfershausen. Nachdem das Hinspiel 1:3 verloren gegangen war, wollten die Gäste diesmal durch schnelles Passspiel das Mittelfeld überwinden und so Chancen für die drei Stürmer herausspielen.

Erwartungsgemäß beherrschten die zum Teil körperlich überlegenen Gastgeber das Mittelfeld und versuchten mit hohen Abschlägen die eigenen Spieler in Szene zu setzen. Es entwickelte sich dadurch ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Führung für Elfershausen gelang Felix Koch. Ein Schuss von Kevin Reuter aus etwa 15 Metern aufs Tor wurde von Noel Müller abgefälscht und rollte Koch vor die Füße. Der reagierte blitzschnell und verwandelte aus drei Metern.

Die Gäste ließen sich durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und erarbeiteten sich weiter gute Chancen, blieben jedoch zunächst ohne Torerfolg. In der 23. Minute wurde Louis Brandt, der zuvor schon durch kluge Laufwege auffiel, im Strafraum durch den gegnerischen Torwart zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Hannes Brauer sicher durch einen platzierten Schuss unter die Latte. Danach hatte Lennart Lösch gegen Ende der ersten Hälfte die Möglichkeit, von der linken Strafraumecke zu erhöhen. Sein Ball knallte an die Latte.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Elfershausen das Spiel im Mittelfeld und kam zu guten Chancen, die zunächst durch Abwehr und Torwart der Diebacher entschärft werden konnten. Bis die Gastgeber in der 43. Minute erneut in Führung gingen. Nach Balleroberung im Mittelfeld bekam Felix Koch, der sich zuvor auf der linken Seite perfekt von seinem Gegenspieler gelöst hatte, den Ball circa 20 Meter vor dem Tor von Lennart Lösch zugespielt. Koch hatte freie Bahn und steuerte mit Ball alleine aufs Tor zu und schob diesen etwa fünf Meter vor dem Kasten rechts am gegnerischen Keeper vorbei ins Eck.

Louis Brand nutzt genialen Pass

Erst jetzt gelang es Diebach wieder häufiger, den letzten Pass in die Spitze zu spielen und gefährlich aufs Tor zu schießen. Folgerichtig konnte Louis Brand in der Schlussminute den guten Schnittstellenpass von Felix Dittmann erlaufen und den Torwart ohne Probleme zum 2:2 überwinden.

Für den Elfershäuser Informanten Mirko Veth war es ein klares Abseitstor. "Die Spieler griffen aufgrund der mehr als eindeutigen Abseitsposition nicht mehr ins Spiel ein, da sie auf den ausbleibenden Pfiff warteten." Laut Diebachs Trainer David Thomas ließ der "insgesamt sichere und souveräne Schiedsrichter den Treffer zu Recht gelten, da ein Mitspieler zwar passiv im Abseits stand, jedoch nicht ins Geschehen eingriff".

Aufgrund des Spielverlaufes kann Diebach mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn man sich mehr erhofft hat. "Dazu hätten jedoch mehr Pässe die sehr aktiven Stürmer um Tim Penisch erreichen müssen", sagte Thomas. Bemerkenswert die hohe Moral der Gäste, die zweimal einen Rückstand ausglichen und sich so mit dem verdienten Punkt belohnten.

Elfershausens Mirko Veth lobte besonders Felix Koch, nicht nur wegen seiner beiden Tore, sondern auch, weil er eigentlich noch U11 spielt, für die U13 aber schon 13 Mal im Einsatz war. Seine Mannschaft habe "viel zu viele Torchancen nicht genutzt" und sei "mit einem Abseitstor in letzter Minute bestraft" worden. Vor Spielbeginn hatte Veth mit einer hohen Niederlage gerechnet, da mit Linus Veth einer der drei Führungsspieler verletzungsbedingt für die restliche Saison ausfällt und nur ein Auswechsler zur Verfügung stand. Deswegen freute sich der Elfershäuser, dass das Spiel fair und ohne Verletzungen ausging. spion