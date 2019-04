Typisch Fränkisches im Alltagsgebrauch

Ein Schwerpunkt im Jahresprogramm des Heimatvereins ist die Rückbesinnung auf den fränkischen Dialekt. Zum Auftakt hat der Verein den Nürnberger Jürgen Leuchauer eingeladen. Der 70-jährige Autor hat mit seinem Band "Nürnberger und fränkische Sprachgebräuche im Alltag" einen Bestseller geliefert, der seit 2017 bereits in zweiter Auflage erschienen ist.

Leuchauer hat dabei den Franken "aufs Maul geschaut", hat aufgeschrieben und zusammengetragen, was er seit dem Kindesalter im Elternhaus, im Volksmund und an Stammtischen gehört und als köstlich und eben typisch fränkisch empfunden hat. Für den, der nicht alles versteht, gibt es in seinem Sammelband auch die neuhochdeutschen Übersetzungen. Am Freitag, 3. Mai, wird Leuchauer Amüsantes und typisch Fränkisches vortragen. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Herzogenauracher Kult-Brauereigaststätte Heller statt. Alle, die einen vergnüglichen Abend genießen möchten, sind willkommen. gä