Bei der Erlebnistour "Typisch Fränkisch - Fisch vom Obermain" dreht sich am Sonntag, 6. Mai, alles um die fränkische Fischkultur in der Region.Bei einer Führung durch die Fischzucht Seehof erfahren die Teilnehmer von der Familie Krappmann mehr über ihre Fischzucht - von der Erbrütung über die traditionelle Aufzucht bis zur anschließenden Veredelung in der eigenen Räucherei, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei einem Picknick im Fischgarten kann im Anschluss die ein oder andere frisch zubereitete Fischspezialität probiert werden. Und für den Fischgenuss daheim bekommt jeder Teilnehmer ein Stück geräucherten Fisch mit nach Hause.Bereits bei der gemütlichen Wanderung von Schney nach Seehof erhält die Gruppe einen Eindruck von der naturnahen Teichlandschaft - einst zur Fischzucht künstlich angelegt, beheimaten sie heute oft schützenswerte und bedrohte Tierarten. Begleitet werden die Wanderer von der Wanderführerin Christiane Acker, die während der Wanderung die Gruppe mit einer kulinarischen Kleinigkeit aus der Region überrascht.Start der rund neun Kilometer langen Tour ist um 13 Uhr an der Frankenakademie in Schney. Interessenten können sich online über vhs-lif.de anmelden (Rückfragen bei Andrea Musiol unter 09571/18-467).Weitere Termine der Veranstaltungsreihe "Landschaft, Handwerk und Genuss - Erlebnistouren zu Land und Leuten" gibt es auf kalender.obermain-jura.de . Eine kostenlose Broschüre kann telefonisch (09571 18-283) oder per E-Mail (info@obermain-jura.de) angefordert werden.