Typhus-Epidemien in Thundorf sind Thema

Der Stammtisch "Ortsgeschichte und Brauchtum" der Gemeinde Thundorf" kommt am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus "Krone" in Thundorf zusammen. Das Thema des Abends lautet "Typhus-Epidemien in Thundorf 1947 und 1949". Die Leitung des Treffens hat Rainer Wolf. sek