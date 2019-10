Typgerechtes Schminken erlernen

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Ilka Hüttner den Kurs "Wie schminke ich mich typgerecht? - Ein Schminkkurs nicht nur für junge Frauen" an. Mit einem typgerechten Make-up gelingt der perfekte Auftritt im Alltag, vom Kaschieren von Pigmentflecken bis zum Lidschatten mit Hallo-wach-Effekt im Blick. Der Kurs findet am Freitag, 18. Oktober, von 18.30 bis 21 Uhr im VHS-Raum im Klöppelmuseum, Klöppelschule 4 (Seiteneingang) in Nordhalben, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red