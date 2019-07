Beim Ausfahren aus dem Grundstück und anschließendem Einbiegen in die Harfenstraße in Burk hat um 6.30 Uhr ein 48-jähriger Citroën-Fahrer einen von rechts kommenden grünen Renault Twingo übersehen. Dieser touchierte die Front des Ausfahrenden, fuhr jedoch weiter in Richtung Meisenweg, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Twingo werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon. 09191/7090-0 erbeten.