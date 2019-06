Den Renault Twingo einer 34-jährigen Frau beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 5.30 und 14 Uhr. Die Frau hatte ihr Fahrzeug in der Jägerstraße geparkt. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen roten Lackabrieb am linken Heck. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. pol