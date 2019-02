TVW will nachlegen

Können die Bezirksoberliga-Handballer des TV Weidhausen ihr Husarenstück vom Wochenende wiederholen oder folgt auf den Höhenflug gleich der Rückschlag? Das fragen sich die Anhänger der TVW vor dem erneuten Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr, Mainfeldhalle Michelau) gegen die Reserve des HSV Hochfranken.

Das Hinspiel war mit 35:31 an die Gastgeber gegangen, die derzeit mit 12:12 Punkten den sechsten Tabellenplatz belegen. Damit gelten sie gegenüber den Weidhausenern (9./56:20) als Favoriten, wäre da nicht der Erfolg des TVW über die SG Bad Rodach/Großwalbur gewesen, mit dem das heimische Team bewiesen hat, dass es auch besser platzierte Gegner schlagen kann.

Drei Heimspiele in Folge

Die Weidhausener wollen am Sonntag und im folgenden Heimspiel gegen Schlusslicht Bamberg/Hallstadt die nötigen Punkte für den Ligaverbleib holen, ehe es zum Verfolger Ebern geht. Dort könnte eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Doch so weit wollen es TVW-Trainer Frank Steinberger und seine Mannen auf gar keinen Fall kommen lassen. Mit Unterstützung der treuen Fans sollen am Sonntag zwei Punkte her. Allerdings konnten Torwart Tom Zapf, Florian Büttner, Florian Walther grippebedingt nicht trainieren. Dafür kommt Tim Pechauf ins Team. kag