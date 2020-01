TVW trennt sich von Steinberger

Nach sechs erfolgreichen Spielzeiten trennen sich die Wege von Trainer Frank Steinberger und der Herrenmannschaft des TV Weidhausen. Die Vereinsführung kam nach intensiven Überlegungen zum Entschluss, für die kommende Spielzeit einen neuen Mann an der Seitenlinie zu installieren. Weidhausens Handball-Abteilungsleiter Volker Reichel: "Der TV Weidhausen wird auch in der kommenden Saison eigenständig im Spielbetrieb bleiben und vorerst keine Gemeinschaft mit der HG Kunstadt eingehen."

Aktuell belegt das Team in der Bezirksoberliga der Männer mit 18:8 Punkten den vierten Tabellenplatz. Neue Impulse erhofft sich die Vereinsführung mit dem Trainerwechsel nach Saisonende. "Ein Nachfolger für Steinberger steht allerdings noch nicht fest," so Reichel. Steinberger reagierte enttäuscht: "Ich kann den Entschluss verstehen, andererseits wäre ich auch sehr gerne mit der Mannschaft in eine Saison gegangen." kag