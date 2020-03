TVW besteht Härtetest

Ihre Bewährungsprobe in der "Höhle des Löwen" haben die Bezirksoberliga-Handballer des TV Weidhausen bestanden. Mit 30:26 (16:15) besiegten sie die SG Bad Rodach/Großwalbur in der ungeliebten Bayernhalle.

Bezirksoberliga, Männer

SG Bad Rodach/Großwalbur - TV Weidhausen 26:30 (15:16)

Auch wenn sich der Gast von Beginn an Vorteile erspielte, sah es zum Seitenwechsel nicht nach einem klaren Sieg für den Tabellenvierten aus. In der 18. Minute hatte die SG durch Lukas Schäftlein zum 10:10 ausgeglichen, ging dann kurz in Führung.

Der TVW brauchte schon einen Doppelschlag in der Schlussminute, um mit einer knappen 16:15- Führung in die Kabine zu gehen. Dort fand TVW-Trainer Frank Steinberger offensichtlich die richtigen Worte. Weidhausen legte einen guten Start in die zweite Hälfte hin und führte fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit 19:15. Bad Rodach/Großwalbur hatte große Probleme, und der Angriff der Gastgeber war fast 15 Minuten lang auf Eis gelegt. Als der SG-Betreuer Nils Reinermann nach 44 Minuten zur Auszeit rief, war der TVW bereits auf 23:17 davongezogen.

Selbst eine Zeitstrafe gegen Fabian Querfeld brachte die Steinberger-Jungs nicht aus dem Konzept. Weidhausen war bis zur 55. Minute, als Christian Staude in der fair geführten Partie eine unfreiwillige Verschnaufzeit nahm, klar überlegen. Weidhausen ruhte sich auf seiner komfortablen 30:21-Führung aus und gönnte den Gastgebern durch fünf Tore in Folge die Ergebniskosmetik zum 30:26-Endstand. kag Tore für den TV Weidhausen: F. Büttner 9/1, C. Büttner 6, J. Bauer 5, D. Lippert 4, S. Büttner 3, M. Werner 2, F. Querfeld 1