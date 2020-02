TVO verteilt Sportabzeichen

In der Generalversammlung des TVO wurden die Sportabzeichen überreicht. Renate Krippner freute sich über ein paar Neuzugänge, die ihre sportliche Fitness auf diese Art und Weise unter Beweis gestellt hätten. 61 Sportabzeichen wurden geschafft, darunter waren 38 Kinder und Jugendliche. Besonders erwähnte Renate Krippner bei den Erwachsenen Rita Dimmer, die bereits zum 37. Mal mit Gold erfolgreich war und den "Neueinsteiger in Gold" Georg Lohneis. Auch einige Familienurkunden überreichte sie. Das Sportabzeichen in Gold legten ab: Margit Barsch, Katja und Helga Bätz, Rita Dimmer, Martina Feiler, Niklas Klieme, Volker Kotschenreuther, Brigitte Lang, Georg Lohneis, Daniela Meißner, Uwe Müller, Lukas, Katrin und Diana Neckermann, Jutta Weigl und Jennifer Wieczorek; in Silber: Monika Klaus, Andrea Klieme, Karina Oppel, Brigitte Scholze-Beck und Elke Zethner; in Bronze: Mandy Renner und Laura Sünkel. mfi