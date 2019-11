TVO stärker gefordert

Auch der nächste Heimgegner für die Oberwallenstadter Handballerinnen ist einer, der ohne Wertung in der Bezirksliga gelistet ist. Um 15 Uhr ist am Sonntag Anwurf im Sportzentrum gegen die Weitramsdorfer Bezirksoberliga-Reserve. Der Gast ist allerdings wesentlich stärker einzuschätzen als der TV Hallstadt II aus der Vorwoche. Somit dürften sich die TVO-Damen von Simon Schröck doch ein bisschen mehr anstrengen müssen, um diese Partie für sich zu entscheiden. Für eine gute Vorbereitung auf das am 8. Dezember anstehende Spitzen-Heimspiel gegen die TS Coburg dient dieses Duell allemal. gü