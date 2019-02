TVO-Quartett fehlt beim Auftritt beim Tabellenletzten

Auf dem Papier steht für die Bezirksliga-Damen des TV Oberwallenstadt am Sonntag eine lösbare Aufgabe an. Der Tabellendritte gastiert beim abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Burgebrach (14.30 Uhr). Allerdings fallen beim TVO fünf Stammspielerinnen aus, so dass die Auswärtsbegegnung beim punktlosen Letzten sicher kein Selbstläufer wird.

Die Oberwallenstadterinnen Aliska Nehling, Josefine Popp, Laura Sünkel, Eva Schardt sind verhindert. Corinna Lorenz hat sich im zurückliegenden Spiel eine Verletzung zugezogen, die sie wohl bis zum Saisonende außer Gefecht setzt. Dagegen hat sich Torhüterin Kathrin Müller wieder fit gemeldet und kehrt in den TVO-Kader zurück.

Klarer Hinspielsieg

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Mit 32:7 deklassierte Oberwallenstadt die personell arg gebeutelte Burgebracher Mannschaft.

Da sich die Ausgangslage aber nun verändert hat, wird es der TVO am Sonntag wohl weitaus schwerer haben, als bei seinem höchsten Saisonsieg in der Vorrunde. gü